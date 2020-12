Juventus, Paratici indagato dalla Procura di Perugia per il caso Suarez

Guai in vista per la Juventus. Come conferma infatti la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale, Fabio Paratici è indagato dalla Procura di Perugia in merito al caso Suarez che tanto ha fatto discutere a inizio stagione:

“Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.