Caso panchina Napoli-Roma, l’udienza al tribunale Figc è rinviata di nuovo

iltempo.it (F.Biafora) – Appuntamento in tribunale al 24 settembre. Nella giornata di ieri la Roma, tramite un’istanza presentata dall’avvocato Antonio Conte, ha chiesto ed ottenuto il secondo rinvio dell’udienza del Tribunale federale nazionale in merito al deferimento partito dalla Procura Federale nei confronti del Ceo Fienga, del dottor Manara e della Roma stessa per responsabilità oggettiva nel caso che riguarda il mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte dei giallorossi nella partita disputata al San Paolo contro il Napoli. Il faccia a faccia era previsto per domani mattina alle 10:30, ma la Roma ha chiesto il differimento per la situazione di Fienga, che fino al 17 settembre dovrà restare in isolamento fiduciario e non avrebbe potuto partecipare all’udienza. Lo stesso Fienga è risultato negativo anche al secondo tampone e sembra averla scampata con il Coronavirus dopo che il Ceo aveva partecipato all’assemblea di Lega della scorsa settimana. Assemblea dove era presente anche De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19. Proprio lui che insieme ai dirigenti del Napoli aveva denunciato la Roma per presunta violazione del protocollo sanitario.