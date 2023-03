Caso Mourinho-Serra, il tecnico ascoltato in Procura Federale

Il caso Mourinho-Serra è destinato ad andare avanti. Dopo l’apertura dell’inchiesta di ieri, questo pomeriggio il tecnico è stato ascoltato dal Procuratore Chinè per i fatti accaduti allo Zini di Cremona con il fischietto di Torino. Lo Special One è arrivato nel pomeriggio alle 18 per dare la sua versione dei fatti sulla discussione che è costata due giornate di squalifica. Uscito pochi minuti prima delle 20, il portoghese non ha rilasciato alcuna intervista.

🚨#Mourinho esce dalla Procura #Figc dopo essere stato ascoltato in relazione alla vicenda con #Serra🗣️

🤐Bocche cucite dall’#ASRoma, che non ha ancora presentato ricorso@calciomercatoit pic.twitter.com/1z8lxScwQd — Francesco Iucca (@francescoiucca) March 2, 2023