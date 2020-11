Era fissata per oggi mercoledì 4 novembre, l’udienza sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sentenza dello 0-3 a tavolino con l’Hellas. Il caso creato dall’errore da parte della società giallorossa di inserire Amadou Diawara nella lista over 22 però non sarà ancora discussa. Infatti, secondo quanto riportato dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport Chiara Zucchelli, è stata rinviata l’udienza a lunedì su esplicita richiesta della Roma.