Casini a Spadafora: “Diamo scudetto a chi è in testa ai campionati chiusi”

La Gazzetta dello Sport – Non solo i club, per l’assegnazione dei titoli della stagione in corso interviene anche la politica. Nella giornata di ieri, i senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno scritto al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Questo il testo della nota presentata: “Preso atto che, nella loro autonomia, diverse Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al Coni e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati”.