Carnevali: “SuperLega? Uccidono il campionato. Faremo pagare prezzi alti per i nostri calciatori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Giovanni Carnevali ha affrontato anche il tema SuperLega. Queste le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo: “Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro. Mercato? Ce la rifaremmo sulle big della SuperLega chiedendo prezzi alti per i nostri giocatori. Pagheranno per quello che ci hanno fatto perdere“.

Leggi anche: Da Sir Ferguson a Johnson: è un coro di no alla SuperLega

Carnevali ha poi aggiunto: “Oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per SuperLega. Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono. Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato. Cerchiamo di capire ma si prospetta qualcosa di non piacevole“.