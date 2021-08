Carles Perez e l’equivoco con Mourinho

Corriere dello Sport (R. Maida) – Stupore, spiegazioni, sorrisi. L’estate del calcio anestetizza velocemente anche le polemiche. È successa una cosa strana all’Olimpico al 42′ del secondo tempo, quando Mourinho ha richiamato in panchina Carles Perez per far entrare il giovane Tripi.

Perez, che aveva appena segnato un bel gol ed era entrato all’inizio del secondo tempo al posto di El Shaarawy, non è sembrato convinto della mossa e con un sguardo ha cercato l’allenatore. Mourinho, che ha capito la delusione di chi è uscito, gli è andato incontro riedendo spiegandogli la ragione della sostituzione: erano ormai usciti tutti coloro che avevano cominciato la partita. Volendo dare spazio a un baby che si era ben comportato durante l’estate, Mourinho ha pensato di sostituire il giocatore più felice in quel momento.

Al fischio finale peraltro Mourinho ha fermato anche Ibañez, che ha concluso da capitano l’amichevole contro il Raja Casablanca. Dopo un anno abbondante da titolare indiscusso della difesa, Ibañez ha perso lo status a causa del cambio di modulo e del rientro di Smalling: almeno inizialmente si dovrà accontentare della panchina.