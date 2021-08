Carica Zaniolo: questa è la sua serata special

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un altro crash test in una notta che si annuncia speciale. Zaniolo degusta l’abbraccio dell’Olimpico contro la squadra che lo ha allevato e poi ripudiato: la Fiorentina. Per collocare in una scala di valori la sua importanza, basti ricordati che la Roma ha vinto 8 volte e pareggiato 2 nelle occasioni in cui Zaniolo ha segnato un gol in Serie A.

In questo momento, pur essendo spesso tra i migliori nelle prove atletiche, Zaniolo è al 60% della condizione. Ha ritrovato fiduca, smaltendo la paura dei contrasti, e nel rientro in Conference League è stato incisivo sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Non a caso è rimasto in campo per tutta la partita, ma deve ancora crescere in termini di brillantezza e continuità.