Carboni: “Per Florenzi il Valencia un salto di qualità, può giocare la Champions League”

Amedeo Carboni, ex terzino della Roma, squadra della quale ha vestito anche la fascia di capitano, nel 1997 lasciò la Capitale per trasferirsi al Valencia. Il suo percorso ricorda dunque per molti aspetti quello che sta compiendo Alessandro Florenzi, a un passo della cessione in prestito al club spagnolo. Carboni ha rilasciato per questo motivo un’intervista al portale iberico EldesMarque. Queste le sue parole:

La storia di Florenzi assomiglia tanto alla sua?

Molte persone me lo dicono. È vero che l’arrivo di Florenzi mi ha ricordato cosa mi è successo ma ci sono differenze. Arriva in prestito secco (nessuna opzione di acquisto) e ha solo quattro mesi e mezzo per convincere il club. Giochi molto, devi essere al top fin dal primo giorno. Io sono arrivato in estate, con la preparazione, è un po’ diverso. La Champions League è dietro l’angolo.

Quale raccomandazione gli faresti?

Di essere se stesso. È un bravo ragazzo e un giocatore eccellente, piacerà ai tifosi. Dà tutto.

Descrivici Florenzi.

È un calciatore conforme al gioco della squadra. Prima era un’ala poi è stato messo come terzino destro, ha fatto bene ed è rimasto lì. Per essere chiaro: è la stessa cosa che è accaduta a Angulo, Juan Bernat o Jordi Alba, che hanno giocato avanti prima di cambiare ruolo.

Quale messaggio manderesti a Florenzi?

Gioca con il cuore, come eri abituato a fare a Roma. I tifosi lì ti danno molto, c’è molta pressione e quindi dipende da te. Ecco perché ti consiglio di lasciarti andare, di sviluppare il tuo gioco. A Valencia non si arrabbiano se fallisci come succede in Italia, ma si arrabbiano se non ci provi.

Mi ha detto che è un bravo ragazzo. Gli hai parlato?

No, non direttamente con lui ma con i suoi amici e l’ambiente attorno.

Qualche ultimo messaggio per Florenzi allora?

Deve sapere che, sebbene Roma sia una delle capitali del mondo, per lui il Valencia è meglio dei giallorossi, è un salto di qualità. Non dimenticherà mai di essere romano ed esser stato capitano della Roma, ma a Valencia gioca la Champions League.