Capodanno col botto

Proseguono le manovre di avvicinamento di Dan Friedkin alla Roma. L’ultima novità sulla questione è la dichiarazione a Roma Press di uno dei legali coinvolti nell’operazione: “Suppongo che avremo raggiunto l’accordo definitivo prima del nuovo anno. Dal nostro punto di vista siamo fiduciosi che accadrà ciò”. Quella di Capodanno non è però una data da dentro o fuori. La volontà, anche se il tutto slittasse alla prima settimana di gennaio, è comunque quella di accelerare la negoziazione per avviare l’aumento di capitale. Al momento comunque non c’è nessun motivo che possa indurre sensazioni negative. Quando poi Pallotta avrà accettato l’offerta del magnate texano, andranno poi negoziati e perfezionati i contratti con tutte le dodici società che girano intorno alla Roma. Un processo, quest’ultimo, che può durare anche fino ai 60 giorni. Lo riporta Il Tempo.