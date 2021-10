Fabio Capello, ex allenatore della Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

“Zaniolo non può ricoprire il ruolo di finto centravanti, lui deve partire dalla fascia, sprigionare tutta la sua forza fisica, come faceva Dejan Savicevic nel mio Milan. Non mi sembra un paragone azzardato, purché chiaramente Zaniolo torni il calciatore che era prima degli infortuni. Anche lui ha dei colpi di classe e di genio come Dejan“.