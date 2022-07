Fabio Capello, ex allenatore della Roma, a LaPresse ha così commentato l’acquisto di Paulo Dybala da parte dei giallorossi: “Non facciamo paragoni con Batistuta. Lui gioca in una posizione e Dybala in un’altra. Diciamo che è stato un ottimo acquisto della Roma sperando che riesca a giocare più partite possibili. In attacco inoltre c’è Abraham ma anche Zaniolo. Verrà ceduto? Se un club vuole cederlo è un conto ma bisogna anche vedere chi lo compra”.