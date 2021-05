Campionato Primavera, Torino-Roma 2-3. Tall regala i tre punti ad Alberto De Rossi

Pagine Romaniste – La Roma Primavera torna a vincere in campionato contro il Torino e si porta momentaneamente prima in classifica. Una partita pazza e piena di emozioni. Al vantaggio di Buttaro ha risposto nel secondo tempo la rete di Lovaglio. Poi ancora i giallorossi a colpire con Bamba e di nuovo il pareggio sugli sviluppi di corner di Spina. Sarà poi Tall al 94′ a regalare una vittoria importantissima per Alberto De Rossi.

TABELLINO

TORINO FC (4-3-3): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Greco (C); Savini, Kryeziu, Karamoko (Vianni); Lovaglio, Cancello, La Marca (64′ Continella)

A disposizione: Girelli (GK), Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, La Rotonda, Tesio, Horváth, Favale, Fimognari.

Allenatore: Coppitelli.

AS ROMA (4-2-3-1): Mastrantonio; Tomassini (74′ Missori), Codou, Buttaro (76′ Faticanti), Rocchetti (82′ Evangelisti); Tripi (C), Bove; Ciervo (76′ Bamba), Milanese (74′ Tall), Podgoreanu; Afena-Gyan.

A disposizione: Milan (GK), Giorcelli, Pagano, Tahirović, Cassano, Voelkerling Persson, Baldi (GK).

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Nicolò Marini di Trieste.

Assistente 1: Sig. Luca Valletta di Napoli.

Assistente 2: Sig. Giorgio Lazzaroni di Udine.

Marcatori: 32′ Buttaro (R), 56′ Lovaglio (T), 80′ Bamba (R), 84′ Spina (R), Tall 94′ (R).

Ammoniti: 63′ Cancello (T), 64′ Buttaro (R).

Espulsi: 71′ Cancello (T).

Note: –