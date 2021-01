Campionato Primavera, Spal-Roma 1-0. Decide la sfida un gol di Pinotti

Pagine Romaniste – Il Campionato Primavera riparte nel peggiore dei modi per la Roma. I giallorossi cadono contro la Spal, nella gara valida per la settima giornata. La squadra di Ferrara va subito in svantaggio grazie al gol all’8′ di Pinotti, dopo una sponda di Raitanen a seguito di un calcio d’angolo sulla sinistra. La Roma prova a reagire a più riprese, dominando il gioco e al 32′ colpisce un palo con Darboe. Il secondo tempo è un monologo della squadra di De Rossi che non trova la via del pareggio a causa di molte imprecisioni sotto porta. La Roma rimane al primo posto in classifica con 18 punti, la Spal si porta invece ad 11 punti, attualmente al secondo posto con due partite in meno.

IL TABELLINO

SPAL 2013 (4-3-3): Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Ellertsson, Pinotti (59′ Piht), Cuellar (76′ Campagna)

A disposizione: Woźniak (GK), Rigon (GK), Eduardo Alcides, Csinger, Borsoi, Simonetta, Colyn, Teyou, Carrà.

Allenatore: Scurto.

AS ROMA (3-4-2-1): Boer; Buttaro, Vicario, Feratovic; Darboe (78′ Cassano), Tripi, Zalewski, Milanese (46′ Bove); Podgoreanu, Providence (71′ Ciervo); Tall.

A disposizione: Mastrantonio (GK), Berti (GK), Codou, Tomassini, Morichelli, Astrologo, Bamba, Vetkal.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Daniele Virgilio di Trapani.

Assistente 1: Sig. Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.

Marcatori: 8′ Pinotti (S).

Ammoniti: 36′ Ellertsson (S), 61′ Cuellar (S), 80′ Zalewski (R), 82′ Galeotti (S)

Espulsi: -.

Note: Al 65′ Scurto (S) viene allontanato dalla panchina per proteste, 4′ recupero(ST).

PRE-PARTITA

Ore 14.20 – L’11 della Roma.