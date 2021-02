Campionato Primavera, Roma-Empoli 3-1. L’autogol di Pradelli, Tripi e Bamba regalano i tre punti a De Rossi

Pagine Romaniste – La Roma Primavera vuole tornare a vincere ed ospita l’Empoli allo Stadio Tre Fontane. Non un impegno facile per Alberto De Rossi e i suoi ragazzi. Finisce in panchina Zalewski per far spazio a Ciervo. Davanti sempre Tall.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1) : Fuzato; Ndiaye, Vicario, Feratovič (55′ Tomassini); Podgoreanu 78′ Bamba), Tripi (C), Darboe, Ciervo (85′ Satriano); Milanese (55′ Zalewski), Bove (79′ Tahirovic); Tall.

A disposizione: Boer (GK), Morichelli, Bamba, Vetkal, Mastrantonio (GK).

Allenatore: De Rossi.

EMPOLI FC (4-3-1-2) : Pratelli; Donati (C), Siniega, Viti (80′ Pezzola), Rizza; Sidibe (78′ Simic), Asllani, Belardinelli (69′ Degl’Innocenti); Baldanzi; Klimavičius (78′ Manfredi), Martini (69′ Lipari).

A disposizione: Biagini (GK), Riccioni, Morelli, Rossi, Fazzini, Fantoni (GK).

Allenatore: Buscè.

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistente 1: Sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Assistente 2: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Marcatori: 58′ Pradelli (AUT) (E), 67′ Asllani (E), 90′ Tripi (R), 96′ Bamba (R).

Ammoniti: 19′ Vicario (R), 45′ Podgoreanu (R), 49′ Feratovic (R), 65′ Ndiaye (R), 69′ Klimavičius (E), 87′ Bamba (R).

Espulsi:

Note: 1′ recupero (PT), 6′ recupero (ST).