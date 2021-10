La vendita libera degli abbonamenti è cominciata alle 12 e subito ci sono delle novità importanti. In pochi minuti è andata sold out la Curva Sud centrale e laterale. Rimanevano pochi posti a disposizione e i tifosi della Roma hanno preso subito d’assalto il sito giallorosso e il punto vendita di Viale delle Olimpiadi per accaparrarsi gli ultimi slot disponibili.