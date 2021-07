Cambio dei portieri, adesso ci siamo: fuori Pau Lopez, dentro Rui Patricio

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Per avere il cambio Pau Lopez-Rui Patricio manca davvero poco. Ieri c’è stata l’ufficialità del trasferimento del portiere spagnolo al Marsiglia che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo a 20 presenze stagionali. Il portiere partirà per la Francia il 17, cioè una volta ultimato il periodo di riabilitazione a Trigoria. Domani, invece, potrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Rui Patricio che è atteso nella Capitale nelle prossime ore. Dopo aver fatto le visite mediche ripartirà per qualche giorno di vacanza, ma ha già fatto sapere che rinuncerà ad una settimana per mettersi a disposizione di Mourinho già nella seconda parte del ritiro.

Ieri, intanto, per la Roma c’è stato un giorno di riposo, ma già da oggi riprenderanno gli allenamento con una doppia seduta. Relax per lo staff di Mourinho così come per i calciatori. Sul fronte mercato, in attesa dell’ok dell’Arsenal per Xhaka, Tiago Pinto si sta concentrando sul centrale difensivo e sul vice Spinazzola. Il profilo che piace di più è quello di Bensebaini col Gladbach che chiede 30 milioni. Per quanto riguarda il centrale il Chelsea sembra mettere sul piatto Zouma e soldi per arrivare a Mancini, ma la Roma non intende privarsi del suo gioiello.