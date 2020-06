Per Schick opzione scaduta: oltre al Lipsia ora c’è la Premier

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – L’opzione è scaduta, da oggi se Patrik Schick diventerà a titolo definitivo un giocatore del Lipsia sarà soltanto perché il club tedesco avrà trovato un accordo con la Roma. Accordo che, nelle intenzioni del Lipsia, dovrà essere al ribasso rispetto ai 29 milioni previsti un anno fa. Schick vorrebbe restare in Germania, ma sa che non sarà facile. La Roma non vuole venderlo a meno di 25 milioni e il Lipsia non sembra avere intenzione di spendere quella cifra.

Ecco allora che i giallorossi, con il supporto di Baldini, stanno sondando il mercato inglese per la punta ceca. La speranza rimane che il Lipsia si qualifichi alla prossima Champions League e vada il più avanti possibile in quella attuale, in modo tale da rendere più agevole l’acquisto del giocatore.