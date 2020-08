Il reparto offensivo, viste le prestazioni non convincenti di Kalinic nel ruolo di vice-Dzeko, avrà bisogno di un colpo a settembre. La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare il bosniaco nelle fasi più concitate della stagione. Un nome che potrebbe rivelarsi buono in tal senso è quello di Nathuel Bustos, argentino del Talleres. A rivelarlo a romapress.net, è l’agente stesso del giocatore. Queste le sue parole:

“I giallorossi sono un’opzione concreta“.