Il mercato tiene Fonseca in ansia: rivoluzione in difesa?

Gazzetta.it (M.Cecchini) – Il risanamento dei conti della Roma passa attraverso anche una profonda ristrutturazione della rosa e così nessuno può sentirsi al sicuro, Zaniolo e Pellegrini esclusi. Sembra che la rivoluzione sarà fatta in difesa a cominciare da Pau Lopez che ha delle offerte in Premier League. La società non lo venderebbe per meno di 30 milioni di euro per poi andare a bussare all’Atalanta per Gollini, magari in prestito con obbligo di riscatto. Tra i centrali Jesus è un separato in casa ed è possibile che non venga nemmeno convocato per la Samp. Mercato anche per Fazio, Spagna e Stati Uniti. Affollamento a destra con Florenzi, Karsdorp e Peres che sono da piazzare, mentre Santon potrebbe restare. In bilico anche Zappacosta. Capitolo Smalling: lo United sta chiedendo cifre alte visto che vuole monetizzare l’ottima stagione del centrale. Il difensore vorrebbe rimanere, ma il Manchester parte da 25 milioni che per la Roma sono troppi.