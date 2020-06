Mercato, accordo di massima col Besiktas per il prestito gratuito di Olsen. Il portiere riflette

Il Cagliari difficilmente riscatterà Robin Olsen nonostante la buonissima stagione dello svedese. Il rientro di Cragno lo ha un po’ mandato nelle retrovie e quindi per il portiere si parla già di mercato. Come riportato dal sito turco aksam.com.tr, si è fatto sotto il Besiktas che lo vorrebbe in prestito gratuito. Un accordo di massima tra le due società, addirittura, sarebbe stato raggiunto, ma ora è l’ex numero uno della Roma a prendere tempo e a riflettere sull’offerta di 1,5 milioni di euro che gli ha proposto la società turca.