Mercato, spunta il nome di Berghuis del Feyenoord. Tante le trattative tra Roma e Raiola

L’ultimo nome per l’attacco della Roma è quello di Steven Berghuis, l’ala che sta facendo le fortune del Feyenoord in questa stagione. Il giocatore è sotto la procura di Mino Raiola, come molti altri che i giallorossi stanno provando a trattare. Primo tra tutti Bonaventura che non rinnoverà con il Milan. Ci sono poi nel mirino anche Moise Kean, che vuole rientrare in Italia ma costa 28 milioni, e il gioiellino dell’Ajax Ryan Gravenberch che dalle parti di Trigoria apprezzano molto. Lo riporta Calciomercato.com.