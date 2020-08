Calcio, maxi cordata tra fondi al via per conquistare i diritti tv di Serie A

Il Sole 24 Ore (A. Biondi, C. Festa) – Si sta formando una grande cordata con alcuni dei principali operatori di private equity internazionali per conquistare una quota di minoranza nella «media company» dei diritti tv della Serie A di calcio. Secondo alcune indiscrezioni, il Cvc si sarebbe alleato con un altro gigante del settore, Advent, che a sua volta era già in collaborazione con il gruppo italiano Fsi. In luglio Cvc è stato l’unico soggetto a presentare un’offerta vincolante, in concorrenza con altri private equity: in corsa c’erano BainCapital e il consorzio formato da Advent e Fsi, che invece ora hanno deciso di allearsi insieme al gruppo Cvc. La nuova scadenza decisa per offerte definitive dalla Confindustria del pallone è ora il prossimo 25 agosto. Per quella data i presidenti delle 20 squadre della Serie A avranno tutte le opportunità per valorizzare al meglio i diritti tv del calcio italiano. Le nuove offerte dei private equity potrebbero incrementare l’intera media company circa 15 miliardi di euro. In ballo il possesso di quote di minoranza attorno al 10-15%. La nuova maxi cordata sembra ora favorita rispetto a Bain Capital che per vincere dovrà presentare un’offerta di gran lunga migliore.