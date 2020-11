Calcio in crisi per il virus, però aumentano i ricavi dei “jersey sponsor”

La Gazzetta dello Sport – L’incasso complessivo dagli sponsor di maglia dei 20 club di A per l’attuale stagione è addirittura superiore al 2019-20: quasi 169 milioni contro i precedenti 162. La pandemia sembra non aver sortito alcun effetto. Leader incontrastata della classifica è la Juventus, il cui trend commerciale già in ascesa è esploso con Ronaldo. Nella passata stagione Jeep, la casa automobilistica di famiglia, aveva adeguato il precedente accordo con un surplus di 25 milioni, a quota 42. Quarta la Roma, all’ultimo anno di contratto con Qatar Airways e Hyundai, che ha aggiunto lo sponsor di manica (Iqoniq) salendo da 14 a 16 milioni e allungando sulle milanesi.