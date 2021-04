Calafiori: “Il mio spunto sul gol? Che emozione”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Gli è sembrato di vivere un sogno. Riccardo Calafiori a 18 anni è stato protagonista contro l’Ajax, dal suo cross è arrivato il gol di Dzeko. Riccardo era uno dei due romani in campo, insieme a Pellegrini, ha spinto la Roma in semifinale, lui che fino a pochi anni fa faceva il raccattapalle all’Olimpico.

Nel finale dopo il cross ha lasciato il campo per un risentimento muscolare al flessore destro, ma questo non cancella la sua gioia: “Sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio. Mi fa male la cicatrice del flessore, ma non è una lesione“.

In campo non è stato condizionato dall’emozione: “L’aiuto dei compagni è importante. Sono stati tutti bravissimi, mi hanno messo a mio agio. Sono riuscito a fare ciò che so fare. Preferisco non pensare ora al futuro, penso ad andare avanti in questa competizione. Spinazzola è fortissimo, io ce la metto tutta: vedremo“.