Calafiori: “Grande prestazione da parte di tutti, bisogna continuare su questa strada” – FOTO

La Roma ha vinto la seconda amichevole del precampionato, infatti si è imposta per 4-1 contro il Frosinone. Calafiori ha gioito con un post su Instagram: “Grande prestazione da parte di tutti, bisogna continuare su questa strada“. Il laterale classe 2002 si ripete dopo l’ottima partita contro la Sambenedettese e mette in mostra una condizione fisica degna di nota. Ora l’appuntamento per la squadra è domani per la ripresa degli allenamenti alle 17, mentre l’ultima amichevole sarà sabato contro il Cagliari.