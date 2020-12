Calafiori, futuro blindato «Restare qui è sempre stato il mio sogno»

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Roma, romanità, romanismo. L’impressione è che sia dovuto a tutto questo il motore che ha spinto il club giallorosso a puntare sul rinnovo di Riccardo Calafiori. È stato il talentuoso terzino sinistro diciottenne a trovare carburante per i suoi sogni nella possibilità di vestire la maglia che ha sognato fin da bambino. E allora il matrimonio si è potuto alla fine celebrare con più facilità rispetto a quanto le prime schermaglie avevano lasciato pensare. I sussurri di Trigoria raccontano che, nonostante abbia come agente uno dei più importanti procuratori al mondo, Mino Raiola, a sbloccare la complessa trattativa per il rinnovo del proprio contratto ci abbia pensato proprio lui, Riccardo Calafiori. «Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che un giorno di diventare calciatore della prima squadra. Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è».