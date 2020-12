Calafiori entusiasta del rinnovo: “Cosa più bella al mondo non c’è. Grazie Roma” – FOTO

Riccardo Calafiori è entusiasta dopo il rinnovo che lo legherà alla Roma fino al 2025. Il giovane terzino giallorosso, cresciuto nel settore giovanile della Roma ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nello scorso campionato contro la Juventus. In questa stagione ha trovato il suo primo gol da professionista contro lo Young Boys. Calafiori ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram tutta la sua gioia. Queste le parole: “Cosa più bella non c’è!. Grazie Roma”