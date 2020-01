Calafiori a segno dopo l’infortunio: il sogno si avvera

Tre punti per iniziare bene il 2020. Al Tre Fontane la Roma Primavera riparte in campionato dall’ultimo match del 2019 e quel 5-1 rifilato al Cagliari, battendo ieri 2-1 il Pescara allenato da Legrottaglie. Protagonista del match Calafiori, che ha segnato il gol del raddoppio. È la seconda rete per il giocatore, questa volta dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato a novembre: “Avevo la tanta e stessa voglia di sempre di tornare in campo: ho sognato di segnare e alla fine è andata bene“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.