La Stampa – Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati la possibile cessione di Belotti, accostato anche alla Roma in caso di partenza di Dzeko. Il patron granata si è dimostrato assolutamente irremovibile nella convinzione di non voler cedere l’ex Palermo: “Belotti ce lo teniamo stretto. Non è in discussione“.