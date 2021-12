Cagliari, tentazione Calafiori

Corriere dello Sport (G. Amisiani) – Già iniziata l’avventura di Matteo Lovato con la maglia del Cagliari. Per ora il discorso con i bergamaschi si è attestato sul prestito secco ma non è detto che, con la salvezza in tasca e con un girone ad alto livello, le due compagini non possano trovare un accordo per prolungare la permanenza del centrale in rossoblù.

La scelta del Cagliari di puntare sui giovani potrebbe da subito portare un altro rinforzo: Riccardo Calafiori, anche su di lui si lavora sul prestito secco, mossa che permetterebbe alla cessione di Dalbert che ha reso parecchio al di sotto delle aspettative. Il gol fallito a Torino è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso mai particolarmente utile a Mazzarri, che sembra intenzionato a dare fiducia al giovane giallorosso.