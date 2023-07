Gazzetta dello Sport (F. Velluzzi) – Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo attaccante, una delle priorità di mister Ranieri. Ormai tutte le strade portano a Shomurodov, desideroso di riscattarsi dopo i sei mesi infelici allo Spezia. Il centravanti uzbeko è perfetto per il 4-4-2 o 4-3-1-2 dei sardi e potrebbe giocare al fianco di Lapadula o Pavoletti.

Il ds del Cagliari ha lavorato sull’aspetto motivazionale e ha strappato un sì alla Roma per un prestito con diritto di riscatto a circa 9 milioni. Se tutto va bene, domani o martedì Shomurodov potrebbe anche essere annunciato. Il calciatore ha un ingaggio molto alto per i parametri rossoblù, motivo per cui le parti stanno discutendo sulla partecipazione della Roma al pagamento dello stipendio.