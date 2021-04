Cagliari-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: ci sono Fazio e Reynolds, Mayoral centravanti

Pagine Romaniste (R. Gentili) – L’ultimo compito prima dell’esame di maturità. Archiviato il pareggio (1-1) di giovedì con l’Atalanta, la Roma sfida il Cagliari. L’attenzione della squadra di Fonseca sarà sì orientata alla sfida con il Manchester United di giovedì, ma senza distogliere lo sguardo dal campionato. Il quarto posto è lontano, ma con un’eventuale vittoria la Roma raggiungerebbe la Lazio, distante tre punti (58) dopo la pesante sconfitta (5-2) contro il Napoli, ora a 63 e a -2 dalla Juventus quarta.

Il tecnico portoghese si affiderà dunque a Lopez. Inizialmente era prevista la titolarità di Mirante, ma l’estremo difensore giallorosso ha accusato un affaticamento all’adduttore. Davanti al portiere spagnolo ci saranno Mancini – squalificato per l’andata della semifinale – Cristante e Fazio. L’argentino sostituirà Ibanez, il quale sconterà la giornata di squalifica dopo il doppio giallo rimediato contro l’Atalanta. Karsdorp riposerà, permettendo così a Reynolds di partire nuovamente dal primo minuto. A sinistra c’è Peres. Spinazzola è recuperato, ma verrà preservato per l’Old Trafford. Calafiori, invece, ha accusato di nuovo un fastidio muscolare.

Leggi anche: Dzeko: “Manchester favorito, ma abbiamo raggiunto le semifinali e abbiamo il diritto di crederci” – VIDEO

A centrocampo Villar e Veretout. Staffetta infine in avanti. Mayoral riprenderà la maglia da titolare, così come Mkhitaryan e Perez. Ipotizzabile ma difficile la titolarità di El Shaarawy dati i pochi allenamenti in gruppo.

Nel Cagliari non saranno disponibili né Alessio Cragno né soprattutto il grande ex Radja Nainggolan. Il portiere azzurro effettuerà domani il tampone dopo esser risultato positivo al Covid-19 al rientro dalla Nazionale.

Il centrocampista, invece, è squalificato data l’espulsione ricevuta nella vittoria (1-0) in trasferta contro l’Udinese. In porta ci sarà dunque Vicario. Rugani – favorito su Ceppittelli – Godìn e Carboni comporranno la difesa. A centrocampo, poi, Deiola, Marin e Dancan. Nandez a destra e Lykogiannis sull’altra corsia. Davanti la doppia Joao Pedro–Pavoletti.

ARBITRA IRRATI, POSITIVO L’UNICO PRECEDENTE STAGIONALE

L’arbitro dell’incontro sarà Massimiliano Irrati. Il fischietto fiorentina verrà coadiuvato dagli assistenti Marco Bremes e Stefano Liberti. Quarto uomo Eugenio Abbattista. In sala Var sederà Luca Pairetto, Rodolfo Di Vuolo all’Avar.

Un solo precedente stagionale per Irrati con la Roma: la vittoria (3-0) in casa del Genoa. Positivi anche i precedenti: 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Leggi anche: Cagliari, Semplici: “Non facciamoci ingannare dalla difesa della Roma, sta a noi trovare le loro lacune. Nainggolan assenza importante”

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA

La sfida tra Cagliari e Roma sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la partita su due canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà altresì visibile in streaming. Gli abbonati Sky potranno guardare il match tramite l’app Sky Go, mentre coloro i quali non dispongo dell’abbonamento potranno acquistare il relativo pacchetto su Now, servizio streaming di Sky. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile. Fernando Orsi curerà il commento tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Danca, Lykogiannis; Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Ceppitteli, Tripaldelli, Zappa, Asamoah, Cerri, Pereiro, Calabresi, Klavan, Simeone, Walukiewicz.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Indisponibili: Cragno, Rog, Sottil.

Squalificati: Nainggolan.

Diffidati: Marin.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Mkhitaryan, Perez; Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Jesus, Kumbulla, Smalling, Santon, Karsdorp, Spinazzola, Calafiori, Diawara, Pellegrini, Pastore, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Pedro, Zaniolo.

Squalificati: Ibanez.

Diffidati: Veretout, Mancini

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Bremes-Liberti.

IV Uomo: Abbattista.

Var: Pairetto.

Avar: Di Vuolo.