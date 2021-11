Cagliari, Mazzarri: “Contro la Roma non meritavamo di perdere. Potevamo prendere almeno un punto”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ed è tornato sulla partita contro la Roma. Queste le sue parole:

“Con la Fiorentina meritavamo di perdere, con la Roma no: abbiamo creato più di loro, avremmo meritato quantomeno un punto. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma ogni tanto le leggerezze come a Bologna fanno subire gol. Qui concorrono gli episodi: errori dell’allenatore, perché mi metto in discussione. Poi gli errori dei giocatori, nostri e avversari. Poi ci sono anche gli errori degli arbitri. In questo momento, anche un punto può cambiare la situazione, perché con i pareggi con Roma e Bologna non saremmo stati più ultimi. Questo mi fa arrabbiare, perché questi punti ci avrebbero dato una mano: in partite equilibrate come queste, l’episodio decide il risultato. Il Var deve essere usato per tutti, nello stesso modo“.