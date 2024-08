La Roma domenica affronterà il Cagliari in trasferta, per la prima giornata di Serie A. Questo il bollettino dell’allenamento odierno della squadra sarda:

Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center, dove prosegue la preparazione della squadra alla gara di domenica 18 agosto all’Unipol Domus contro la Roma. Nel programma di oggi attivazione tecnica e sviluppi di gioco, a seguire due gruppi: per i calciatori maggiormente impiegati in Coppa Italia lavoro aerobico di recupero; per gli altri serie di partitelle su campo ridotto. Allenamento individuale per Viola e Zortea; primi lavori parziali con il gruppo per Mina e il neo acquisto Palomino, integrati da esercizi personalizzati. Lo staff ha fissato una nuova sessione di lavoro per domani, giovedì 15 agosto, al mattino.