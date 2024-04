Marcos Cafu ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport in vista della gara di ritorno tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

Cafu, Roma-Milan è anche la sua partita. che gara si aspetta per questa sera?

“All’Olimpico lo spettacolo non manca mai, grazie ad un pubblico unico al mondo. Chiedete a qualsiasi calciatore abbia giocato lì le sensazioni che si provano quando viene cantato l’inno della Roma. Sarà una partita molto bella”.

Che impressione ha tratto dalla sfida d’andata?

“A San Siro De Rossi è stato tatticamente bravo, con la mossa di El Shaarawy a destra. Una scelta intelligente, che non deve però sorprendere, visto ciò che Daniele è stato da calciatore e ora da allenatore. E poi, aggiungo: è un grande uomo. Basta pensare a quel che è successo a Udine con Ndicka”.

Chi è più forte tra Dybala e Leao?

“Sono due fenomeni veri, due che danno del tu al pallone come pochi altri al mondo e che stupiscono e divertono le platee. Difficile scegliere, davvero”.