Bruno Peres: “Siamo tutti disponibili a fare ruoli diversi. Cerco sempre di dare il meglio”

Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato al termine del fischio finale contro il Braga. Queste le parole del brasiliano:

BRUNO PERES IN CONFERENZA STAMPA

“Credo che in questo momento dove non ci sono tanti giocatori, tutti siamo disponibili a fare ruoli diversi. Credo che la disponibilità ci sta facendo crescere”.

Credi ancora nel rinnovo?

Per me la cosa più importante è fare bene. Cerco di essere disponibile a dare il mio meglio quando il mister mi sceglie. Quello che succederà poi non posso saperlo. Se mi rinnoveranno il contratto sarò felice.