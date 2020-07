Bruno Peres esulta dopo il successo contro il Parma: “Grande vittoria” – FOTO

Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per Napoli per scelta tecnica, Bruno Peres è stato lanciato dal primo minuto contro il Parma da Paulo Fonseca, risultando uno dei più attivi nella Roma. Il terzino giallorosso, in tandem sulla destra con Pellegrini, ha creato diversi pericoli alla difesa dei crociati. Il numero 33, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto dalla gara di ieri, esprimendo la sua gioia per il match vinto. Questa la didascalia: “Grande vittoria”.