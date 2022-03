Bruno Conti: “Vincere 3-0 contro la Lazio è un orgasmo”

Bruno Conti, bandiera della Roma, è stato intervistato da Libero ed è tornato a parlare del derby. Queste le sue parole:

“Vincere 3-0 contro la Lazio è un orgasmo. E Mourinho è incredibile. Appena arrivato, in 20 giorni, ha capito tutto della città, dei tifosi. Il tecnico vincente c’è, la società progetta, i giovani non mancano. Zaniolo? Non lo metterei in discussione perché ha avuto un momento di appannamento. Viene da infortuni terribili. È un patrimonio del club. Se resterà? Chiedetelo alla società“.