La Gazzetta dello Sport – Gol annullato ad Azmoun al 22′ per gioco pericoloso: l’iraniano è nettamente in anticipo sul tentativo di intervento di testa da parte di Van Hecke. Nervi tesi al limite dell’area giallorossa (39′): giallo per Van Hecke e Mancini che vengono a contatto. Degli otto gialli estratti dal tedesco Zwayer solo nel primo tempo, molto dubbio quello a Mancini per una manata a Enciso che dalle immagini non si è vista.

Zwayer (Arbitro) 4.5

Lupp (Assistente) 6

Achmüller (Assistente) 6

Corriere dello Sport – Inadeguato l’arbitro tedesco Zwayer, coinvolto nel 2004 in uno scandalo (fu squalificato per 6 mesi per aver accettato 300 euro per favorire il Wuppertal SV, come rivelò l’inchiesta della Die Zeit). È stato lui a rendere il primo tempo di Brighton-Roma una gara ingestibile, con il tecnico-disciplinare assolutamente insufficiente.

Errore: Pallone controllato con il petto da Silmour che resta per aria, Azmoun in rovesciata colpisce nettamente prima che arrivi Van Hecke : rete annullata per gioco pericoloso (non c’è fuorigioco di Celik sul passaggio di Baldanzi ), decisione che appare quantomeno avventata, per non dire errata. Azmoun colpisce libero il pallone, Van Hecke abbassa un po’ la testa e si butta in avanti.

che : il primo fa il gesto di dare una testata a , evento oggetto anche di un controllo da parte del VAR. Non è una capocciata, ma anche il tentativo sarebbe stato sufficiente. Nel recupero del primo tempo, battaglia con , un po’ per dinamica, un po’ per stizza sembra quasi dargli un calcio con il destro. Disciplinare: Pessima, come detto, la gestione disciplinare di Zwayer: sette ammoniti più i due allenatori in un tempo danno l’esatto metro di come abbia perso subito il polso della situazione. Per tutti: l’ammonizione di Mancini è una mezza invenzione, non c’è alcun braccio al volto (se non dopo, ma per dinamica anche del movimento dell’avversario) di Enciso, ma sul petto.

Dankert: (Var) 5.5, partecipa all’horror.