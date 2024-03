Durante la conferenza della vigilia del match tra Brighton e Nottingham Forest, Roberto De Zerbi ha parlato della gara d’andata con la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Vi dico quello che ho detto ai miei ragazzi. Oggi ci attende una grande sfida e sarà dura. Giovedì abbiamo giocato una partita importante, poi dopo tre giorni affronteremo una buona squadra come il Nottingham che ha avuto sei giorni per prepararsi al match. Da ogni sconfitta puoi diventare migliore e più forte, la mia storia lo spiega. Conosco il significato di ogni sconfitta e lavoro di più per migliorare. Dobbiamo giocare bene, ma dobbiamo vincere prima di tutto, poi giocheremo di nuovo contro la Roma. Dobbiamo giocare con le stesse caratteristiche che abbiamo mostrato sempre, cioè passione, carattere e qualità del gioco. Penso che i tifosi siano orgogliosi di noi“.