Il difensore della Roma Roger Ibanez, partirà dalla panchina nella partita amichevole di questa sera fra il Brasile e il Senegal. Il classe ’98 anche nella scorsa partita contro la Guinea era stato escluso dai titolari, ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Il calciatore è destinato a lasciare Trigoria per una cifra attorno ai 30 milioni.