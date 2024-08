Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati in mattinata per iniziare a preparare la sfida di domenica contro l’Empoli, per cecare di cancellare il pareggio con il Cagliari. Da valutare le condizioni di Edoardo Bove: il centrocampista infatti ha subito un colpo durante l’allenamento e al termine della seduta si è immediatamente recato al Campus Bio-Medico per degli esami di accertamento. La visita ha dato esito negativo, ma per precauzione il classe 2002 oggi potrebbe svolgere comunque lavoro differenziato per poi allenarsi domani a due giorni dal match.

Alla fine dell’esercitazione, conclusasi con la solita partitella (vinta da Abraham, Mancini, Soulé, Cristante, Shomurodov, Le Fée, Marin, Angeliño, Sangaré, Pisilli, Zalewski e Nardin) la squadra ha partecipato a una riunione con gli arbitri. Nel frattempo i tifosi si preparano a tingere completamente l’Olimpico di giallorosso. Vista la poca affluenza dei supporter dell’Empoli, la Roma ha comunicato l’apertura dei Distinti Nord Ovest, solitamente sposto per gli ospiti.