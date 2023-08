Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Voglio continuare a giocare nella Roma, ma al rinnovo non penso”. Rispetto ad un anno fa Edoardo Bove può considerarsi un vero e proprio nuovo acquisto: da “giovane che giocava sul campo di plastica” al gol nella semifinale di Europa League, di strada ne ha fatta tanta. “Per confermarsi l’importante è la continuità -a detto al sito laroma24.it – La concorrenza? La Roma è una grandissima squadra ed è normale che arrivino grandi calciatori: giocare ed allenarsi con gente di livello internazionale aiuta anche me”. Nel suo percorso è stato fondamentale Mourinho. “Lui è unico, l’empatia che crea con la squadra non la crea nessuno. Così come è unico ciò che accade a Trigoria: i giovani si sentono parte di una comunità, si crea questo legame che va oltre il campo. In Italia non esistono esempi simili, penso che sia la cosa di cui tifosi e club debbano andare più fieri”.