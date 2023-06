Bove ormai è un idolo: presto arriverà il contratto

Edoardo Bove ha appena concluso la sua prima stagione con i grandi. Era partito come un semplice gregario del team di Mourinho e ha finito, grazie a qualche infortunio e il lavoro messo in allenamento, nel giocare titolare le gare decisive della stagione.

Bove è una conferma della bontà del settore giovanile della Roma che negli ultimi anni ha lanciato diversi giocatori utili alla prima squadra e non solo. La voglia che certamente non è mancata al giovane centrocampista giallorosso che seppur cresciuto come una mezzala qualitativa, in questa prima stagione si è contraddistinto per delle ottime qualità (spostandosi anche sull’esterno nei momenti di maggiore difficoltà). Tutte doti che hanno fatto innamorare i tifosi, a cui sono bastate poche partite per riconoscerlo come un Figlio di Roma.

Adesso a bocce ferme la palla passa a Tiago Pinto e società che dovranno muoversi in fretta per non lasciarsi scappare il neo talento che ha già catturato l’interesse di società importanti anche al di fuori dell’Italia. Il suo contratto scade nel 2025 ed è uno dei meno pagati della rosa (350.000 euro netti) per questo si sta pensando a un adeguamento e a un prolungamento fino al 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport.