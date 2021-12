Bove, Darboe e Zalewski rinnovano il proprio contratto con la Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di tre dei giovani giallorossi più promettenti.

Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski hanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021.

Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026.

“Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica adottata dal Club per i suoi giovani”, ha affermato il General Manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto.

“La Società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Mi auguro inoltre che questi rinnovi possano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al Settore Giovanile della Roma e che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni”.

Tutti e tre i calciatori fanno parte della rosa a disposizione di José Mourinho sin dall’inizio della stagione e hanno debuttato tra i professionisti nella prima metà del 2021.

Darboe è stato il primo a esordire nella sfida in casa della Sampdoria disputata a maggio. Arrivato nel settore giovanile giallorosso nel gennaio del 2019, il centrocampista si è rapidamente imposto come uno degli elementi chiave della Primavera prima del passaggio in Prima Squadra. Darboe ha totalizzato finora 11 presenze e ha esordito con la nazionale del Gambia.

Anche per Zalewski il debutto è arrivato a maggio, nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United, sfida in cui ha propiziato l’autorete che ha fissato il risultato sul 3-2. Arrivato nelle giovanili giallorosse nell’ottobre del 2011, l’esterno ha totalizzato finora 7 presenze e ha giocato le sue prime partite nella nazionale maggiore polacca.

Per Bove il debutto tra i professionisti arrivato sempre a maggio, nella sfida contro il Crotone. Il nazionale azzurro Under 20 è entrato a far parte del settore giovanile della Roma nel settembre del 2012, a 10 anni. Bove ha giocato finora 7 partite in giallorosso, inclusa quella da titolare in casa del CSKA Sofia in Conference League.

Congratulazioni, ragazzi!

asroma.com