Bove: “Ci vediamo a Budapest. Forza Roma” – VIDEO

Se la qualificazione in finale di Europa League porta ovviamente la firma di José Mourinho, attaccata c’è quella di Edoardo Bove. Il gol del centrocampista nell’andata della semifinale con il Bayer Leverkusen è risultato decisivo per il passaggio in finale di Europa League. In Germania lo 0-0 ottenuto ha permesso alla squadra di Mou di andare in finale di Budapest. Tramite i canali ufficiali UEFA, Bove ha lanciato un messaggio ai tifosi romanisti:

A message from Edoardo Bove 🐺#UELfinal pic.twitter.com/vQJNs2VNMH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 18, 2023