Boto, fuori dai piani dei Fredkin per il ruolo di ds

Le dichiarazioni da parte del Ceo dello Shakhtar, Palkin avevano smorzato l’ottimismo sull’approdo di Josè Boto alla Roma nel ruolo di direttore sportivo. La conferma arriva anche dal giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante che spiega come l’attuale direttore del raparto scouting della squadra ucraina non rientra nei pianti della Roma e dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo.