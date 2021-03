La Bosnia ha affrontato la Francia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Edin Dzeko, presente nella rosa, ha smaltito i guai fisici che lo avevano rallentato nella recente parte di campionato con la Roma ed è stato schierato dal 1′ dal ct della propria Nazionale. La gara è terminata 1-0 a favore dei francesi, con Dzeko che è rimasto in campo per tutta la durata del match.