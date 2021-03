Bosnia-Finlandia 2-2, Dzeko in campo per novanta minuti. Il bosniaco decisivo con un assist

Per Edin Dzeko una serata chiaro scuro. Il bosniaco, partito titolare nella gara contro la Finlandia valida per il primo atto del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2022, ha disputato tutti i minuti di gioco vedendo però la squadra infrangersi contro Pukki e i suoi. Il centravanti giallorosso appare dunque recuperato, visto l’ottima forma con cui si è presentato in campo.

Leggi anche: Spagna, Villar: “La partita con l’Italia è molto importante per me. La stagione nella Roma sta andando bene”

La nota lieta è sicuramente l’assist decisivo per il gol di Stevanovic del pareggio agguantato in extremis al 39′ del secondo tempo. Adesso il cigno di Sarajevo e la sua nazionale dovrà vedersela nei prossimi impegni col Costa Rica (in amichevole) e con la Francia rispettivamente il 27 e 31 marzo.